8 marzo: nasce oggi la rete Donne di Sinistra italiana Milano

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – Oggi, mercoledì 8 marzo, nasce la rete Donne di Sinistra italiana Milano, coordinamento tra tutte le iscritte e le rappresentanti politiche del partito finalizzato a creare iniziative e a vivere il mondo della politica attraverso lo sguardo femminile. "Non è una data scelta a caso quella dell’8 marzo 2023 -spiega Elena Comelli, co-coordinatrice di Sinistra italiana metropolitana di Milano-. L’8 marzo è la giornata internazionale della donna e il 2023 è l’anno in cui l’Italia ha una presidente del consiglio donna, che chiede di essere definita al maschile, confermando, nei fatti e nelle parole che non basta essere donne per rappresentare i diritti delle donne".

"La rete delle donne di Sinistra italiana Milano metropolitana -prosegue Comelli- nasce con due obiettivi importanti: creare una rete che valorizzi la presenza femminile all'interno del partito e del campo progressista e valorizzare il punto di vista di genere su tutti i temi e le questioni di cui si discute quotidianamente. Siamo stufe di continuare a sognare un mondo più giusto e declinato al femminile; è il momento di reclamarlo e di dare concretezza alla lotta e alle battaglie che migliaia di donne combattono ogni giorno".