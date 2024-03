8 marzo, Putin: auguri alle donne che si trovano al fronte in Ucraina

Roma, 8 mar. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto gli auguri per l'8 marzo, Giornata internazionale delle donne, alle donne soldato che combattono al fronte in Ucraina e a coloro che sostengono le forze armate nel Paese. "Vorrei rivolgermi separatamente alle donne che si trovano...

Roma, 8 mar. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto gli auguri per l’8 marzo, Giornata internazionale delle donne, alle donne soldato che combattono al fronte in Ucraina e a coloro che sostengono le forze armate nel Paese.

“Vorrei rivolgermi separatamente alle donne che si trovano nella zona dell’operazione militare speciale (come il Cremlino definisce l’offensiva russa, ndr) che eseguono incarichi di combattimento e a coloro che sono ora separate dai loro parenti, che attendono i loro eroi, che li motivano con amore, gioia, sostegno, che si preoccupano per i nostri combattenti e li aiutano sulla linea del fronte, negli ospedali e in numerose strutture di volontariato”.

“La cosa più importante per ogni donna – ha proseguito – non importa quale professione abbia scelto, non importa quali apici raggiunga, è di prendersi cura dei propri figli, della loro salute, della loro istruzione, di battersi per educarli e crescerli affinché siano persone di valore e successo”.