8 marzo: Renzi, 'ha il volto di Sofia, rimasta sola a 13 anni e gravemente ferita'

Roma, 8 mar (Adnkronos) – "L’8 marzo ha il volto di tutte le donne ma quest’anno per me ha il volto speciale di Sofia. La sorellina Polina, il cui sorriso spento troppo presto è diventato un simbolo dell’atroce guerra ucraina, è morta insieme al fratellino e ai genitori.

Sofia è rimasta sola, gravemente ferita. Ha 13 anni. Oggi è in cura al San Raffaele di Roma. Che questo 8 marzo sia per lei, per quelle come lei. E grazie a chi in Italia si prende cura dei feriti e dei profughi". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.