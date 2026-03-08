8 marzo, Terna: confermato impegno per la parità di genere

Milano, 8 mar. (askanews) – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento femminile, promuovendo iniziative che favoriscono l’accesso, la crescita e lo sviluppo professionale delle donne all’interno del Gruppo. Attraverso una strategia fondata sui principi del merito, del rispetto e dell’inclusione, Terna vuole creare opportunità concrete per rafforzare la presenza e il ruolo delle donne, sostenendo una cultura che premia le competenze.”L’8 marzo – ha detto Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna – è un’occasione per riflettere su quanto stiamo facendo in azienda per la parità di genere dal momento dell’assunzione al successivo percorso professionale. Interna a questa responsabilità si traduce in processi decisionali. Nel 2025 il 36% dei nuovi ingressi al netto dei ruoli operativi è rappresentato da donne. È un dato che dimostra il cambiamento in atto ed è conseguenza del fatto che interna a tutto parte da un principio semplice: competenze e merito guidano le decisioni”. La People Strategy di Terna, pilastro del Piano Industriale 2024-2028, pone al centro le persone, favorendo una trasformazione culturale che attraversa tutte le fasi del percorso professionale. “Abbiamo lavorato per rendere i nostri processi più strutturati e trasparenti – ha aggiunto la ad – pari condizioni di accesso, criteri rigorosi nella valutazione delle performance, attenzione all’equilibrio tra vita professionale e personale. Sono convinta che sia la direzione da seguire e continueremo su questa strada”.L’attenzione alle competenze femminili si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di Diversity & Inclusion del Gruppo che comprende la certificazione e il Piano Strategico per la Parità di Genere 2024-2026, basato su selezione e leadership inclusiva, equità remunerativa, formazione e sensibilizzazione per promuovere un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e rispettoso. Oltre alle politiche di sviluppo e formazione, Terna ha continuato a rafforzare i progetti a supporto della famiglia e dell’equilibrio tra vita privata e professionale.