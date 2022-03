8 marzo: Vezzali, 'mio messaggio a donne è di portare avanti propri obbiettivi e non mollare mai'**

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Il ruolo della donna nella società è molto importante. Le donne quando si cimentano in qualcosa lo fanno nel migliore dei modi, portando a casa dei risultati importanti. Il mio messaggio oggi a tutte le donne è di portare avanti i propri obbiettivi, di non mollare mai e di essere di esempio verso le persone che hanno gli occhi puntati su di loro e anche per il proprio Paese".

E' il messaggio della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali nella giorno della Festa delle donne.