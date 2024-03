8 marzo, video di Una Nessuna Centomila con Foglietta e Puccini

Roma, 7 mar. (askanews) – Il “voglio essere libera” di Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vanessa Scalera e Caterina Caselli, tra le altre. Un video realizzato per l’8 marzo da Una Nessuna Centomila con alcuni dei rappresentanti del Laboratorio Artistico della Fondazione.

Una Nessuna Centomila, fondata nel luglio del 2022 da Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Paladino insieme con Fiorella Mannoia, è la prima fondazione che vuole sostenere i centri antiviolenza, promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, anche attraverso un cambiamento culturale nella società, utilizzando linguaggi artistici e immediati come la musica, il teatro, il cinema e entrando nelle scuole italiane con iniziative educative sull’affettività, coinvolgendo insegnanti, ragazzi e ragazze.

“Per la Fondazione Una Nessuna Centomila l’8 marzo è l’occasione per ricordare le conquiste del passato e celebrare le donne che le hanno portate avanti per tutte quante noi – ha detto la presidente Giulia Minoli – il pensiero da questo punto di vista non può non andare a Marisa Rodano, che ci ha lasciato il dicembre scorso, ultima parlamentare vivente della Prima Legislatura Italiana, partigiana e attivista, a cui dobbiamo la scelta della mimosa come simbolo della festa della donna. Ma questa è una ricorrenza in cui è doveroso anche fare dei bilanci, capire quanto di quel patrimonio conquistato sia realmente acquisito e saldo, e quanta strada e quanto impegno abbiamo ancora davanti nel cammino verso l’emancipazione femminile. Siamo parte di quel femminismo intersezionale che guarda a tutte le donne, non solo a quelle italiane. Nella giornata internazionale delle donna ci sono paesi come la Francia che festeggiano l’entrata in costituzione del diritto all’aborto e paesi in cui questo diritto viene ancora negato. Ci sono donne che pagano più di chiunque altro l’orrore e l’ingiustizia della guerra, ed è a tutte loro che questa giornata deve parlare”.

La Fondazione il 4 e il 5 maggio tornerà sul palco del suo concerto omonimo “Una Nessuna Centomila” all’Arena di Verona.