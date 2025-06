80 anni Onu, Guterres: "Attacchi senza precedenti ai nostri principi"

New York, 26 giu. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha denunciato gli “attacchi” senza precedenti ai principi delle Nazioni Unite, in un discorso pronunciato in occasione dell’80esimo anniversario della firma della Carta fondativa.

“Eccellenze, dobbiamo continuare a portare avanti il nostro lavoro su tutti questi fronti.

Ma siamo chiari. Oggi assistiamo ad attacchi agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite come mai prima d’ora. La minaccia e l’uso della forza contro nazioni sovrane, la violazione del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani. Gli attacchi contro civili e infrastrutture civili, la strumentalizzazione di cibo e acqua, l’erosione dei diritti umani”, ha dichiarato Antonio Guterres agli Stati membri riuniti per una sessione speciale dell’Assemblea generale” ha detto Guterres. “Possiamo tracciare una linea diretta tra la creazione delle Nazioni Unite e la prevenzione di una terza guerra mondiale. Eccellenze, sostenere gli obiettivi e i principi della Carta è una missione senza fine. Nel corso dei decenni, abbiamo celebrato la fine di certe guerre, assistendo all’inizio di altre”.