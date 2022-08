"Cultura pop, residenza in Nord America ed amore per i dolci": 80mila dollari all’anno per assaggiare caramelle e dolci: l’offerta di un’azienda canadese

Al netto delle carie dentali sono 80mila dollari all’anno per assaggiare caramelle e dolci: l’offerta di un’azienda canadese fa impazzire i social e dall’Ontario la Candy Funhouse, leader dell’industria dolciaria, quei soldi li offre a chiunque abbia i requisiti giusti, anche bambini autorizzati.

L’offerta di lavoro di un’azienda canadese ha una skill da sogno in più: il lavoro andrebbe svolto tutto rigorosamente in “smart”, da casa e quando la call su Linkedin è partita sono arrivate decine di migliaia di candidature.

80mila dollari per assaggiare caramelle

Ma quale sarebbe il ruolo? Lo spiega la Cnn: Chief Candy Officer e fra le mansioni previste risulta anche “la conduzione delle riunioni del candy board” e la capacità di essere il “capo taster” di circa 3500 prodotti ogni mese, 113 pezzi al giorno.

Per quante ore si dovrebbe lavorare? Su 40 ore settimanali, con una posizione che è aperta a tutti coloro che hanno dai 5 anni in su. Ovviamente i minorenni dovrebbero produrre il permesso dei genitori per poter partecipare alla selezione.

“Cultura pop e debole per i dolci”

Jamal Hejazi, amministratore delegato dell’azienda con sede a Mississauga in Ontario, si è detto entusiasta di un’offerta così ampia: “Come l’amore per le caramelle, la posizione non è vincolata dall’età.

Tutto ciò di cui hai bisogno è una passione per le caramelle, la cultura pop e un debole per i dolci“. Ci sono due requisiti base: avere la residenza in Nord America e avere “un ovvio amore per lo zucchero“.