87enne rimane incastrata nelle porte del bus: muore 8 giorni dopo l'amputazione della gamba

Iolanda Verrillo stava scendendo dal bus, quando è rimasta incastrata nelle porte che si sono richiuse troppo velocemente. L’autista, non accorgendosi di quanto era successo, è ripartito investendo la donna, finita sotto alle pesanti ruote del pullman.

Rimane incastrata nelle porte del bus e viene investita: Iolanda Verrillo muore a 87 anni

L’87enne stava viaggiando sulla vettura numero 701, che collega la Fiera di Roma al capolinea di via Lenin. Gli altri passeggeri del bus e alcuni dei passanti si sono accorti dell’incidente e hanno gridato all’autista di fermarsi, ma ormai era troppo tardi per intervenire. La donna è stata accompagnata all’ospedale San Camillo, dove le è stata amputata una gamba.

Il decesso dopo una settimana

I medici del 118 hanno provato in tutti i modi a risanare le ferite della donna, ma nulla hanno potuto fare per salvare la sua gamba. Le condizioni di salute di Iolanda, dopo l’operazione, sono pericolosamente peggiorate con il passare dei giorni. Dopo una settimana di agonia e dolori l’87enne è morta. L’autista del pullman è indagato per omicidio stradale. Gli inquirenti stanno lavorando per accertare quali sono state le sue reali responsabilità in quello che è successo. Verrà valutato, per esempio, se l’autista fosse distratto perché al cellulare.