_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile

Roma, 10 mar. (askanews) – “Finalmente si avvia il restauro del colonnato della Basilica di Piazza del Plebiscito. Dopo anni di degrado e di appelli e segnalazioni, è stato raggiunto un accordo tra Comune, Agenzia del Demanio e Prefettura per avviare gli interventi su questo simbolo di Napoli” – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed già Ministro dell’Ambiente.

Durante un sopralluogo sul sito insieme al rettore della Basilica Pecoraro Scanio ha espresso soddisfazione per l’inizio dei lavori di restauro delle colonne di marmo di Carrara e per il previsto recupero delle colonne in pietra. “Abbiamo più volte denunciato il degrado e ora vediamo i primi risultati. È essenziale rimuovere immediatamente i graffiti che deturpano il colonnato e, per il futuro, adottare vernici protettive antigraffiti a base di cera, che consentano di rimuovere facilmente eventuali vandalismi senza danneggiare la superficie” – ha aggiunto.

L’ex Ministro ha poi sottolineato l’importanza di una manutenzione costante e di una gestione razionale degli spazi della piazza: “Oltre al restauro, serve una strategia per la conservazione del colonnato. I locali presenti devono essere valorizzati con attività artigianali e culturali compatibili con la bellezza e il prestigio di questo luogo. Napoli merita di avere il suo ‘biglietto da visita’ in condizioni decorose e accoglienti per cittadini e turisti”.

Infine, Pecoraro Scanio e il rettore della Basilica don Mario Savarese hanno ringraziato tutti coloro che si sono impegnati per l’avvio dei lavori e hanno auspicato un’azione coordinata per garantire il futuro di Piazza del Plebiscito come patrimonio della città e della cultura italiana.