_una vacanza invernale a prova di click

Roma, 11 dic. (askanews) – Neve, piste da sci, famiglia e amici: gli ingredienti perfetti per una vacanza ad alta quota. Ma non è sempre così semplice, tra il noleggio o il trasporto delle attrezzature, il weekend invernale rischia di portare con sé anche tanti inconvenienti. È da qui che nasce l’idea di Promescaiol, un’azienda che ha deciso di semplificare e rendere più piacevole l’esperienza del cliente. “La cosa principale è riuscire a essere capaci di rispondere alle esigenze dei nostri clienti” spiega Ravelli, uno dei fondatori, che continua “abbiamo capito che era necessario creare un servizio mirato, per rendere la vacanza più facile, eliminando tutte le complicazioni e gli impedimenti associati al noleggio dell’attrezzatura invernale che, spesso, rischiano di rendere la vacanza problematica”. L’idea alla base di questo progetto è semplice: anticipare i bisogni dei clienti, risparmiando loro tempo prezioso durante la vacanza. “Il nostro servizio è tutto in funzione del benessere delle persone a 360 gradi” racconta il founder: i loro depositi, situati a 2000 metri in quota e in prossimità delle piste da sci, permettono un noleggio in loco. In questo modo, i clienti possono trovare l’attrezzatura direttamente nella zona in cui inizia la loro giornata sulla neve, eliminando la necessità di trasportare sci e attrezzatura da valle a monte. “Dovevamo svecchiare questo settore, c’era bisogno di un po’ di “respiro”, ed è per questo che abbiamo progettato questo sistema per “velocizzare” la vacanza. È un mondo un po’ bloccato, nessuno ha mai cercato un modo per rendere il soggiorno più facile e agevole per le persone” spiega. Oltre al sistema di prenotazione online, che consente di selezionare l’attrezzatura ancor prima della partenza (dal modello di sci desiderato alla lunghezza desiderata), Promescaiol ha studiato anche una soluzione direttamente “sul posto”. Grazie ad un totem interattivo all’interno del punto noleggio, i clienti possono effettuare la prenotazione anche all’ultimo minuto, semplificando ulteriormente il processo; il tutto seguito dal supporto di un collaboratore specializzato, capace di guidare l’utente e aiutarlo nella scelta migliore dell’attrezzatura e dei materiali. “La tradizione va portata avanti, ma vogliamo rendere la tradizione smart”. Il servizio è stato lanciato con successo l’anno scorso in Val di Sole, diventando un punto di riferimento tra i visitatori che cercano un’esperienza invernale senza stress e piena di comodità. La combinazione di tecnologia, comodità e attenzione al cliente sta ridefinendo la tradizione legata al mondo del turismo invernale, anche grazie alla possibilità di prenotare online e trovare l’attrezzatura già pronta all’interno di un armadietto in quota, con nome e cognome sulla propria attrezzatura, in modo tale che anche all’interno della stessa famiglia non ci possano essere scambi di materiale. Se per un qualsiasi motivo l’attrezzatura prenotata non sia consona o comunque si voglia cambiare, è possibile farlo direttamente in quota. “Abbiamo riscontrato davvero tanto interesse, soprattutto da parte di chi ha già provato il nostro servizio, tanto che ad agosto e settembre già piovevano le prime mail di richiesta e le prenotazioni già concluse; una bella soddisfazione per noi” aggiunge Ravelli, sottolineando quando la vera chiave di questo successo sia la creazione di un solido rapporto di fiducia con i suoi clienti. L’azienda ha compreso le esigenze dei vacanzieri, risolvendo i piccoli fastidi che possono rovinare l’esperienza di una vacanza sulla neve. Promescaiol ha un obiettivo chiaro: garantire a chi è in vacanza un’esperienza senza stress. “I nostri clienti devono solo godersi le piste innevate e vivere la la magia delle loro vacanze invernali” conclude.