A 31 anni muore Liam Payne, One Direction: caduto da un balcone

A 31 anni muore Liam Payne, One Direction: caduto da un balcone

Buenos Aires, 17 ott. (askanews) - Il musicista britannico Liam Payne, ex membro della boy band "One Direction", è morto a 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Cosa sia realmente successo lo chiarirà una inchiesta. La polizia argentina per ora ha fatto sapere di ...