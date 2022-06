A Armando Incarnato piace Ida Platano? La confessione

Marco, ex cavaliere di Ida Platano, sarebbe convinto che Armando provi qualcosa per la dama.

Dopo la cocente delusione vissuta a Uomini e Donne, Marco Alabiso ha fatto delle ipotesi inaspettate sul conto di Armando Incarnato.

Armando Icarnato e Ida: la confessione di Marco

Marco Alabiso è stato il cavaliere di Ida Platano a Uomini e Donne ma poi, con il ritorno di Riccardo Guarnieri all’interno del dating show, le cose tra lui e la dama sono rapidamente naufragate.

Marco ha ingoiato il boccone amaro e, a seguire, ha dichiarato che secondo lui alla corte di Maria De Filippi sarebbe presente un altro cavaliere che proverebbe qualcosa per Ida Platano, ossia Armando Incarnato. “Io credo che lui la difenda sia nel torto e nella ragione, anche quando ero seduto e stavo discutendo con lei mi diceva che dovevo alzarmi, secondo me gli piace ancora, perché la difende troppo”, ha suggerito Marco.

La vicenda verrà smentita da Armando?

La confessione su Ida e Riccardo

Marco ha dichiarato che secondo lui Riccardo Guarnieri non sarebbe la persona giusta per Ida Platano e ha affermato che Ida, a suo avviso, sarebbe stata fin troppo presa da lui: “Mi diceva che Riccardo è l’amore della sua vita, che rivedendolo in studio gli si è riaccesa la scintilla, ci siamo trovati in un posto dove c’era già stata con lui, ha cominciato a essere un po’ strana, ci eravamo baciati, e mi ha spiegato che si baciava anche con lui, io mi sono incavolato […] La vedevo molto presa, lui mi attaccava sempre, lei è una che riflette molto e te lo dice magari dopo due giorni, molte volte mi trovavo impreparato”