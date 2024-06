A Bailo Bailo l'Oscar spagnolo del Musical per Miglior Coreografia

Madrid, 12 giu. (askanews) - Grande emozione ai prestigiosi Premios Teatro Musical di Madrid per l'Oscar Miglior Coreografia conquistato da Bailo Bailo, il musical che celebra la musica e la storia di Raffaella Carrà, in concorso con ben 7 nomination Un trionfo tutto italiano per questa produzione...

Madrid, 12 giu. (askanews) – Grande emozione ai prestigiosi Premios Teatro Musical di Madrid per l’Oscar Miglior Coreografia conquistato da Bailo Bailo, il musical che celebra la musica e la storia di Raffaella Carrà, in concorso con ben 7 nomination

Un trionfo tutto italiano per questa produzione fortemente voluta da Valeria Arzenton, socia fondatrice di Zed Live, una delle aziende leader in Italia nel campo dello spettacolo dal vivo. Alcuni anni fa, infatti, la Arzenton si è innamorata dell’energia e dello spirito di Raffaella Carrà e ha deciso di renderle omaggio con un musical che sta ottenendo un successo internazionale. Un progetto ambizioso, che coinvolge un corpo di ballo di 20 ballerini e acrobati provenienti da tutto il mondo, 6 attori protagonisti e 7 musicisti dal vivo. Tra le eccellenze italiane in campo, anche il regista Federico Bellone, Giovanni Lori per gli arrangiamenti musicali, Valerio Tiberi per il design luci e l’illusionista Paolo Carta.

“Bailo Bailo” ha esordito lo scorso 20 ottobre al celebre Teatro Capitol di Madrid, dove è andato in scena a grandissima richiesta con sette spettacoli a settimana fino al 17 marzo 2024. Adesso il progetto è pronto, come da programma, ad aprirsi verso il mondo. E in attesa del debutto italiano, in programma a fine 2025, è previsto per questa estate l’annuncio di una nuova, prestigiosa tappa internazionale.

Intanto dalla Spagna arrivano i primi, importanti riconoscimenti, in occasione della 16.ma edizione dei Premios Teatro Musical, gli Oscar spagnoli per il settore Musical: oltre al premio Miglior Coreografia (firmata dalla coreografa Gillian Bruce), anche le nomination come Miglior Musical Originale, Miglior Scenografia, Miglior Attrice Protagonista, Miglior Attrice non protagonista, Miglior Costumi e Miglior Trucco e Parrucco.

“Per me essere su questo palco prestigioso con ben 7 nomination è già una vittoria” ha dichiarato commossa Valeria Arzenton. “Voglio dedicare questo premio a Raffaella, che avrebbe compiuto gli anni a breve, ma anche a tutte le donne che ogni giorno lottano, soffrono, fanno i salti mortali per onorare i loro impegni e realizzare i propri sogni. È il simbolo di tutto l’amore, il sacrificio e l’abnegazione per questo musical che, ai miei occhi e a quelli delle migliaia di persone che lo hanno visto, è un piccolo capolavoro”.