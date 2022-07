A Bali vertice tra Sergei Lavrov e l’omologo cinese Wang Yi

Roma, 7 lug. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato l’omologo cinese Wang Yi a Bali per discutere dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, prima di una riunione ministeriale del G20, per discutere le questioni globali più urgenti, con la guerra in Ucraina in cima all’agenda.

I due hanno avuto un incontro bilaterale sull’isola indonesiana.

Nonostante le critiche, Pechino ha mantenuto legami amichevoli con la Russia mentre l’Occidente ha cercato di isolare Mosca dall’ordine finanziario e diplomatico globale.

Lavrov ha informato Wang “sull’attuazione delle principali missioni dell’operazione militare speciale” in Ucraina e ha ribadito la retorica di Mosca secondo cui il suo obiettivo è quello di “denazificare” il Paese, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri russo. “Entrambe le parti hanno sottolineato la natura inaccettabile delle sanzioni unilaterali adottate aggirando le Nazioni Unite”.