A Bangkok sfila il pride, anche il premier thailandese in piazza

Bangkok, 1 giu. (askanews) – Il primo ministro thailandese Srettha Thavisin si è unito a migliaia di thailandesi Lgbtq e ai loro sostenitori durante la sfilata del pride di Bangkok. Thavisin, uomo d’affari a capo del partito di centro-destra populista Pheu Thai, durante la parata ha indossato una vistosa camicia multicolore a quadri con toni pastello. Il parlamento thailandese in aprile ha approvato in prima lettura un disegno di legge per la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, portando il regno a un ulteriore passo avanti per diventare il primo Paese del Sud-Est asiatico a riconoscere l’uguaglianza nei diritti matrimoniali fra tutti i cittadini. La legge dovrebbe essere approvata definitivamente nel corso del mese di giugno con un’ulteriore lettura in senato.