A Bari lo Spring Meeting SICOB

Bari, 19 mag. (askanews) – Si è svolto a Bari presso il Nicolaus Hotel lo ‘Spring Meeting’ della SICOB, Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche dal titolo “Condividere per crescere”.

Tra i temi affrontati, la sempre maggior integrazione tra le varie discipline che accompagnano il paziente per combattere l’obesità. Integrazione tra chirurgia, endoscopia e nuove tecnologie, in particolare l’importanza del follow-up.

A presentare il congresso il Dott. Antonio Braun, Coordinatore Regionale SICOB Puglia e direttore Dipartimento Chirurgia Bariatrica GVM Care & Research in Puglia.

“Parliamo di chirurgia bariatrica, si parla di indicazione ad interventi chirurgici ed al trattamento di quelle che sono le complicanze di questo tipo di chirurgia, e alla risoluzione di problemi correlati all’obesità e tutte le patologie metaboliche e non che determinano una riduzione della qualità di vita sul paziente obeso. Il ruolo della chirurgia bariatrica nel trattamento dell’obesità è un ruolo di primo livello, rispetto alle reticenze del passato è una chirurgia che trova sempre di più favori e risultati. È una chirurgia sicura, efficace e riproducibile che va fatta in centri di riferimento come quello che abbiamo creato qui in Puglia. In futuro rappresenterà una risoluzione a questo tipo di problema”.

Fondamentale anche l’apporto di Johnson&Johnson Medtech Italia per la cura dell’obesità e per la vicinanza al paziente e gli stakeholder del settore. A parlarne è stato Gabriele Fischetto, Presidente e Amministratore Delegato Johnson&Johnson Medtech Italia.

“Come J&J Medtech siamo da sempre al fianco dei pazienti e della comunità scientifica, sia dentro che fuori la sala operatoria. Dentro la sala operatoria attraverso grande innovazione tecnologica all’avanguardia, fuori dalla sala operatoria aiutiamo l’intero percorso paziente: dal pre-trattamento, al trattamento, fino al follow-up. Crediamo che interventi sicuri e di qualità possano avvenire solo in centri d’eccellenza, centri altamente specializzati. Con J&J Medtech e con J&J Institute siamo affianco della SICOB, abbiamo organizzato un percorso formativo con un’offerta vastissima per permettere tutto questo”.

È stata questa l’occasione per affrontare una patologia sempre più diffusa ma ancora poco riconosciuta nella sua complessità.