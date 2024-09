A Beirut libanesi piangono Nasrallah: "Lui non muore, resta tra noi"

A Beirut libanesi piangono Nasrallah: "Lui non muore, resta tra noi"

Roma, 28 set. (askanews) - I libanesi piangono la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco aereo israeliano nella periferia meridionale di Beirut. Molti si sono ritrovati a pregare, in lutto, fuori dalla Moschea Mohammad Al-Amin della capitale libanese dopo che Hezbollah ...

Roma, 28 set. (askanews) – I libanesi piangono la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco aereo israeliano nella periferia meridionale di Beirut. Molti si sono ritrovati a pregare, in lutto, fuori dalla Moschea Mohammad Al-Amin della capitale libanese dopo che Hezbollah ne ha confermato l’uccisione.

Una donna, quasi incredula, piangendo, ha deetto: “Non è morto, non è morto. Il Sayyed (Hassan Nasrallah) rimarrà tra noi; ci ha promesso che avrebbe pregato a Gerusalemme e portato la vittoria a Gaza. Il Sayyed non muore. Possano morire tutti coloro che desiderano la sua morte. Il Sayyed non muore”.