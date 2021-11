A Berlino Babbo Natale gira con il certificato vaccinale in tasca

Berlino, 29 nov. (askanews) – Certificato vaccinale in tasca e sacco pieno di regali in spalla, i Babbi Natale di Berlino sono pronti a girare per la città fino al 25 dicembre. Questo gruppo di Babbi Natale professionisti sono pronti a fare animazione per famiglie, asili, scuole e aziende, per un prezzo che va dai 45 ai 120 euro. Non mancano le richieste per il Natale 2021.

“Quest’anno abbiamo finalmente più richieste dalle famiglie – spiega ad Afp Andreas Pensky, Santa Claus di Berlino – l’anno scorso è stato molto più difficile perché le persone erano insicure a causa del virus.

Quest’anno numerose famiglie sono vaccinate, come tutti i nostri Babbi Natale e Angeli e per questo la situazione è decisamente migliore dell’anno scorso”.

“Quest’anno abbiamo così tante richieste che probabilmente non riusciremo a soddisfarle tutte”, ha aggiunto.