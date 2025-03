A Berlino corteo pro-Palestina, tra bandiere e slogan anti-Israele

Berlino, 31 mar. (askanews) – Tra slogan anti-Israele e bandiere palestinesi, diverse centinaia di manifestanti si sono radunati sabato a Berlino in segno di solidarietà con Gaza, il giorno dopo la “Giornata internazionale di Al-Quds” (Al-Quds Day o Giornata internazionale per Gerusalemme, istituita nel 1979 dall’Iran, ndr) che si celebra in Medio Oriente, mentre altre manifestazioni, queste ultime invece filo-israeliane hanno riunito un centinaio di persone in città.

Sui cartelli dei dimostranti pro-Palestina “niente giustizia, niente pace” o “Free Palestine” e la scritta su un grande striscione davanti Potsdamer Platz, dove erano radunate almeno 200 persone, “Un genocidio non ne giustifica un altro”. Manifestazioni simili si sono svolte anche a Francoforte.

Due manifestazioni filo-israeliane sono state registrate inoltre dalla polizia di Berlino, una per chiedere il divieto dei cortei di Al-Quds denunciati come “antisemiti e islamisti”, e l’altra per il rilascio degli israeliani tuttora tenuti in ostaggio da Hamas.

Il presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, Josef Schuster, ha chiesto venerdì il divieto delle manifestazioni di Al-Quds, poiché la fine del Ramadan sarebbe a suo avviso “un’occasione per diffondere l’odio contro Israele e gli ebrei”.