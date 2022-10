Roma, 22 ott. (askanews) – A Berlino mega manifestazione per la libertà delle donne iraniane, a sostegno delle proteste scoppiate in Iran dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale a Teheran perché non indossava correttamente il velo. Le manifestazioni nel Paese degli Ayatollah sono arrivate alla sesta settimana.