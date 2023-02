A Berlino si vota dopo l'annullamento delle elezioni 2021

Berlino, 8 feb. (askanews) – Nelle strade di Berlino sono spuntati i cartelloni elettorali dei principali partiti politici tedeschi in vista delle elezioni comunali in programma domenica 12 febbraio. Un voto organizzato dopo che la Corte costituzionale ha annullato per irregolarità le elezioni del 2021 nella città-Stato.

Nelle immagini i cartelloni ritraggono la candidata Spd e attuale borgomastra della capitale tedesca, Franziska Giffey – che guida la città con una coalizione formata anche da Verdi e Linke, la sinistra tedesca – e il suo principale oppositore, il candidato Cdu Kai Wegner.

“Le elezioni del Senato e delle assemblee di distretto sono dichiarate non valide in tutta la zona elettorale”, aveva decretato a novembre Ludgera Selting, presidente della Corte costituzionale di Berlino. I saggi del tribunale berlinese avevano giustificato la loro decisione, rarissima nella storia recente tedesca, per la “frequenza e la gravità degli errori elettorali” commessi.

Il 26 settembre i berlinesi erano andati alle urne per eleggere i deputati del Bundestag, i membri del Senato locale e le assemblee dei 12 distretti della città.