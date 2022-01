Prenotazioni effettuabili online e somministrazioni da prima dose a booster: a Berlino via ai vaccini nelle discoteche chiuse, ora sono spot anti Covid

Novità a Berlino con il via ufficiale di queste ore ai vaccini nelle discoteche chiuse: ora sono spot anti Covid e ad esordire nella nuova veste di bastione contro il virus il rinomato locale cittadino Sage Beach. Insomma, locali si out per ballare ma ottimi per diventare trincea per tornare a ballare.

Berlino punta sui vaccini nelle discoteche: apre “le danze” il Sage Beach

Lutz Leichsenring, portavoce del night club, ha detto annunciando già oltre 4500 prenotazioni, che “la campagna “è partita bene, vogliamo uscire insieme dalla pandemia e fare la nostra parte”. E presto al Sage ed all’iniziativa che vede il locale berlinese pioniere ed apripista si uniranno altri tre night club per attività di immunizzazione che dureranno un settimana e che in Germania potrebbero trovare adesioni nazionali.

Vaccini nelle discoteche di Berlino: prenotazioni on line, da prima dose a booster

Ma come si fa? Le vaccinazioni vanno prenotate online e sono disponibili per la prima, seconda e terza dose. Le attuali regole dicono che è proibito ballare a Berlino e molti locali notturni avevano quindi chiuso. Dal canto loro i gestori delle discoteche della capitale tedesca sono da sempre promotori di appelli alla vaccinazione.

I dati del Robert Koch su Berlino che ora promuove i vaccini nelle discoteche chiuse

Quest’estate fu addirittura organizzata in molti locali berlinesi una “notte dei vaccini”.

I dati dell’Istituto Robert Koch (Rki) dicono che a Berlino il 71,8% della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino, in linea con il dato nazionale del 71,2%.