A Betlemme modello italiano si salva miracolosamente da suicidio

Betlemme, 19 mag. (askanews) – Il 20 aprile 2023 il modello italiano Marco Castellano di 26 anni ha tentato il suicido con un volo di 15 metri dal tetto di una scuola media a Betlemme. Tenuto conto della dinamica della caduta, la morte del giovane italiano era certa o perlomeno avrebbe dovuto riportare dei danni gravissimi cadendo sugli scalini rimanendo paralizzato.

Invece miracolosamente si è salvato ed è stato trasferito d’urgenza nel migliore ospedale di Gerusalemme e supportato dal Consolato Italiano.

Un video di sorveglianza mostra l’accaduto e la cosa più incredibile è la comparsa – visibile a occhio nudo – di una sagoma misteriosa, ben visibile. Il video, analizzato da programmi professionali che rivelano il calore corporeo, in realtà evidenzia due sagome che compaiono dal nulla.

Marco Castellano dal 17 maggio 2023 è tornato a casa dopo la degenza presso l’Ospedale di Borgo Trento a Verona ed ha dichiarato: “Il successo non è tutto nella vita, si può vivere un’angoscia esistenziale che attanaglia il cuore e annebbia la mente portando a gesti estremi. Oggi però posso dire di essere stato miracolato e che la vita è il vero miracolo che dobbiamo tutti difendere, imparando a gioire di ciò che abbiamo e traendo forza dall’amore di chi ci sta accanto”.

La sorella di Marco, Lucia Castellano è stata la prima a notare la sagoma nel video e a farla analizzare. “Mio fratello è molto contento di poter trasmettere questo messaggio, in modo da poter trasformare questo gesto di tentato suicidio in un’opportunità di rinascita, non solo per lui, ma per molti altri” ha dichiarato ad askanews.

Marco Castellano, modello presso la Major Model Management, ha partecipato al noto video clip di successo “The Loneliest” dei Maneskin, ha posato per importanti fotografi e riviste internazionali, tra cui Le Magazine Photos, Movir, GMaro, ImirageMagazine, ABT&Glamour. Il suo account Instagram ha circa 45 mila follower, e raccontando la sua storia vuole dare un messaggio di speranza.

Un caso che torna a metter luce sulla piaga dei suicidi in tutto il mondo, con numeri da vera e propria emergenza sociale: dalla pandemia ad oggi nel mondo avviene 1 suicidio di adolescenti ogni 11 minuti, e il suicidio è la quinta causa di morte tra i 15 e 19 anni.