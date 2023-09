A Bologna si celebra la Giornata Europea del Biologico

Bologna, 21 set. (askanews) – In occasione dell’European Organic Day, sabato 23 settembre, FederBio celebra a Palazzo Re Enzo di Bologna, con un evento gratuito e aperto a tutti i valori, i benefici e le caratteristiche del biologico, paradigma fondamentale per il futuro dell’agricoltura dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Le politiche per lo sviluppo del settore, la tutela della biodiversità e del clima, l’importanza della dieta mediterranea a base di cibo biologico e il racconto dei territori virtuosi che hanno aderito alla campagna “Comuni Liberi dai Pesticidi”. Questi alcuni dei temi della sesta edizione della Festa del Bio, illustrati nel dettaglio da Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio: “Nel corso della Festa del Bio parleremo del piano d’azione nazionale sul biologico, ci sarà un incontro con gli agricoltori che racconteranno le loro esperienze di recupero e tutela della biodiversità. Ci sarà inoltre un panel sull’impatto che stanno avendo i pesticidi. Ci saranno molto approfondimenti, sarà una giornata per far conoscere e vivere i valori del bio”.

Da fenomeno di nicchia a strumento al centro della politica agricola europea che punta fortemente sulla transizione ecologica dei sistemi agricoli, il biologico è al centro anche del piano d’azione nazionale: “La salute del pianeta e la nostra sono due facce dello stesso pianeta – prosegue la Presidente di FederBio – è necessario mettere in atto delle iniziative specifiche per il bio per portare ad una crescita dei consumi bio”.

La Festa del Bio sarà scandita da un ricco palinsesto all’interno del quale si alterneranno momenti di talk, informazione, spettacolo e chiaramente food: tutto all’insegna del biologico.