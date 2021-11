A Bruxelles 35mila in piazza contro stretta Covid, duri scontri

Milano, 22 nov. (askanews) – In queste immagini in esclusiva di Eurocomunicazione tutta la violenza degli scontri nella capitale belga (e Ue) dove circa 35mila persone sono scese in piazza per protestare contro le restrizioni anti-Covid19 e in particolare il Green Pass.

La polizia è intervenuta con lacrimogeni e idranti. Il corteo è iniziato intorno alle 14 alla stazione di Bruxelles-Nord. Gli scontri con la polizia antisommossa ha avuto luogo vicino alle istituzioni Ue e al distretto governativo.