A Bruxelles in migliaia protestano contro carobollette e carovita

Roma, 16 dic. (askanews) – A Bruxelles migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere stipendi più alti e per protestare contro l’aumento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione causati dal conflitto in Ucraina. “Congelate i prezzi, non i salari”, recita uno striscione. Sui cartelli scritte per chiedere il “price cap” sull’energia. O “Pensioni: adeguamento automatico al costo della vita”, “Chi semina miseria raccoglie rabbia” e “Più che il potere d’acquisto il potere di vivere”.

