A caccia di trader, podcast dal mondo trading al grande pubblico

Roma, 7 nov. (askanews) – Si parte con l’intervista a Nicola Zamberlan, trader esperto di

indici e forex. Dieci puntate per insegnare come è possibile portarsi a casa un secondo stipendio. Tutto in modo assolutamente certificato.

Nicola Zamberlan è un trader esperto di indici e forex. Ma ora è anche il protagonista della prima puntata di “A Caccia di Trader”, un nuovo format digitale: “Le nostre interviste hanno uno scopo molto preciso: – spiega il conduttore Marco Gentile –

la divulgazione di metodologie di Trading profittevoli, adatte ad un vasto pubblico.”

Il nostro format – continua Gentile – è dedicato a chi ha intenzione di integrare il proprio reddito con il Trading ma non dispone di grandi capitali di rischio, né può dedicare molte ore all’analisi o formarsi per diventare un esperto nel campo della

finanza.”

“Le interviste saranno visionabili direttamente sul nostro sito –

afferma ancora Gentile – e saranno sempre accompagnate da un

prodotto formativo “entry level” che consenta ai nostri

ascoltatori di poter mettere in pratica le metodologie proposte

dai nostri ospiti.

Fondamentale per noi è inoltre la possibilità, per il nostro

ascoltatore, di potersi avvicinare realmente al mondo dei Trader

che intervistiamo e poterne replicare i risultati. Per questo

motivo, li aiutiamo a predisporre una sorta di “Kit di avvio

rapido” al Trading: un pacchetto formativo che racchiuda il

metodo da loro proposto e lo renda fruibile a tutti.

“Ci proponiamo di essere un faro in un mercato della divulgazione

che troppo spesso lascia il cliente a se stesso – continua

Gentile – offrendo inoltre assistenza dedicata e supporto nella

fase più critica per chi approccia questo mondo per la prima

volta: la partenza. Chi decide infatti di provare i metodi

proposti dai nostri ospiti viene guidato in ogni step, sempre con

soddisfazione garantita al 100%. Il mercato Italiano oggi ha

bisogno di questo, e noi siamo pronti a venire in contro alle sue

esigenze.”