Caivano, 5 set. (askanews) – A Caivano maxi operazione anti criminalità delle forze dell’Ordine. Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza sono entrate in azione nel quartiere “Parco Verde” di Caivano e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario definito ad “Alto Impatto” svolto da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine coordinate.

Nel blitz nelle prime ore sono stati sequestrati un ordigno esplosivo improvvisato (led), 150 proiettili, anche da guerra, compresi quelli per fucili mitragliatori Ak 47), due armi sceniche e 44mila euro in contanti.

Scoperta e sequestrata anche una piazza di spaccio, con materiale per il confezionamento per la droga, realizzata in un appartamento abbandonato.

“Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caivano e nei prossimi giorni andremo in altri contesti problematici affinché non ci siano zone franche – ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo l’operazione – Lo Stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia del paese”.