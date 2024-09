A Calais l'omaggio ai 12 migranti morti nel naufragio nella Manica

Roma, 5 set. (askanews) - Decine di persone si sono riunite in un parco di Calais per rendere omaggio ai 12 migranti morti al largo della costa settentrionale francese nel tentativo di attraversare la Manica, verso l'Inghilterra, lo scorso 3 settembre. Per terra è stato disteso un lungo striscione ...

Roma, 5 set. (askanews) – Decine di persone si sono riunite in un parco di Calais per rendere omaggio ai 12 migranti morti al largo della costa settentrionale francese nel tentativo di attraversare la Manica, verso l’Inghilterra, lo scorso 3 settembre. Per terra è stato disteso un lungo striscione bianco con un elenco dei tanti deceduti nel tentativo di attraversare lo stesso tratto di mare. Davanti una bandierina nera a lutto.

Sono stati esposti cartelli come “A Calais: diritti umani = diritto di morire”, “Fascismo” e “Se avessi potuto scegliere il mio colore, avrei scelto il bianco. Il mondo è malato. La bellezza è la bellezza dell’anima”. Presenti anche alcuni migranti sopravvissuti al naufragio che hanno acceso candele per ricordare chi non ce l’ha fatta. Annunciando il bilancio delle vittime su X, il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin ha anche detto che due migranti sono ancora dispersi. L’imbarcazione, che ne trasportava a decine, si è trovata in difficoltà al largo di Wimereux, una città a circa cinque chilometri da Boulogne-sur-Mer, sulla costa francese.