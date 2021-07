A Cannes Annette, “progetto grandioso”, il film musicale di Carax

Roma, 6 lug. (askanews) – Cannes apre i battenti con un film francese, il primo del mostro sacro Leos Carax girato in inglese a nove anni dal precedente. “Annette” racconta come cambiano le vite del cabarettista Henry e della cantante di fama internazionale Ann con la nascita della prima figlia. Protagoniste due star come Marion Cotillard e Adam Driver, impegnate in un film musicale.

“E’ stato bellissimo far parte di un progetto così grandioso guidato da un poeta come Carax, con un attore come Adam Driver di cui ho seguito la carriera perché il suo carisma mi ha subito colpito.

Cantare in un film, è molto particolare perché non è realistico, non si canta nella vita o almeno non per comunicare; è una dimensione speciale, vivere cose che si vivono solo al cinema”.

Opera peculiare, attesa con interesse al festival: un progetto in piedi da sette anni. La colonna sonora è del duo pop rock di Los Angeles Ron e Russell Mael, ovvero gli Sparks, che sono anche gli autori originali della storia e hanno lavorato alla sceneggiatura.

“Ogni film ha il suo linguaggio e il suo ritmo. In questo era il canto, e siccome lo facevamo in continuazione, dimenticavamo che stavamo cantando. Non era una canzone isolata mescolata al dialogo”.

“Annette” uscirà prima nelle sale cinematografiche francesi, poi sarà disponibile in streaming su Amazon Prime.