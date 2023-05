A Cannes folla di fan per Song Kang-Ho, la star di "Parasite"

Cannes, 26 mag. (askanews) – Grande folla di fan a Cannes per il red carpet del film “Cobweb” del regista sudcoreano Kim Jee-woon, presentato fuori concorso. Applausi e caccia al selfie e all’autogrofo per la star Song Kang-Ho, lanciato dal film premio Oscar “Parasite” e che lo scorso anno ha conquistato la vittoria a Cannes come miglior attore.