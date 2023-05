Home > Askanews > A Cannes lo "scandalo" The Idol, sfilano Lily-Rose Depp e The Weekend A Cannes lo "scandalo" The Idol, sfilano Lily-Rose Depp e The Weekend

Roma, 23 mag. (askanews) – Fan e fotografi impazziti per uno dei red carpet più attesi al Festival di Cannes, quello della serie tv “The Idol” di cui sono stati presentati in anteprima mondiale i primi due episodi, creata da Sam Levinson (il regista di Euphoria). Non solo perché nel cast c’è Lily-Rose Depp, la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, ma anche perché sulla Croisette è arrivata la superstar canadese della musica The Weekend che interpreta il leader di una setta sessuale che irretisce la protagonista, cantante. Secondo la stampa di settore “The Idol” ha scandalizzato il pubblico di Cannes per i contenuti espliciti ed è al momento il più discusso al festival.

