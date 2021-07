A Cannes parata di star, brillano Tilda Swinton e Chalamet

Roma, 13 lug. (askanews) – Serata di stelle al Festival di Cannes. Il regista americano Wes Anderson sale i gradini del Palais des Festivals insieme al super cast che annovera Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Bill Murray e Adrian Brody per la proiezione del suo nuovo film “The French Dispatch”, in lizza per la Palma d’Oro.

Da notare il glamour di Chamalet con un blazer argento e pantaloni ultra slim. Anche Swinton si è fatta notare in mezzo al total black dei colleghi, mescolando fucsia, rosso e maniche luccicanti verde chiaro.

Poco dopo sul tappeto rosso hanno sfilato anche Laetitia Casta e Louis Garrel per il film “La Croisade”, presentato fuori concorso al festival.