A Capri le piroette dei delfini vicino alla Grotta Verde

Capri, 1 giu. (askanews) – Lo spettacolo dei delfini, tra danze e giochi d’acqua, nel mare cristallino di Capri. Siamo a poca distanza dalla Grotta Verde, in una delle baie più caratteristiche dell’isola, dove l’acqua è bellissima grazie anche a suggestivi riflessi e giochi di luce. A rendere l’atmosfera ancora più magica ieri è stata la presenza di alcuni delfini che, in prossimità delle imbarcazioni in transito, hanno dato vita a piroette, quasi a salutare i turisti, per lo più stranieri, che a bordo alle barche impegnate nelle escursioni intorno all’isola commentavano felici.