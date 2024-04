A Capri (Na) imponenti misure di sicurezza per il G7 Esteri

Capri, 15 apr. (askanews) – Imponenti misure di sicurezza sull’isola di Capri (Na) dove, dal 17 al 19 aprile, si svolgerà la riunione ministeriale G7 Esteri. Nel corso di varie riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presiedute dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, sono stati messi a punto i dispostivi di sicurezza che, di fatto, blinderanno le zone adiacenti ai luoghi in cui si terrà il vertice.

Le riunioni dei ministri degli Esteri si svolgeranno al Grand Hotel Quisisana, nel pieno centro di Capri, mentre alla Certosa si terrà il primo incontro con i saluti istituzionali e sulla terrazza panoramica dei Giardini di Augusto, con vista sui Faraglioni, sono previste le foto di gruppo.

Centinaia di uomini e donne delle forze dell’ordine, compresi reparti speciali, sono in arrivo sull’isola per un vertice che cade in un momento particolare, vista l’escalation di violenze e la delicata situazione in Medio Oriente.