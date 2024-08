A Castiglione del Lago torna il grande endurance equestre

Roma, 30 ago. (askanews) - Al via a Castiglione del Lago, in Umbria, lo Zigulì Test Event FEI Endurance European Championship 2025, l'anteprima del prossimo Campionato Europeo di endurance equestre che sabato 31 agosto vedrà ai nastri di partenza cavalieri e amazzoni in rappresentanza di dieci naz...

Roma, 30 ago. (askanews) – Al via a Castiglione del Lago, in Umbria, lo Zigulì Test Event FEI Endurance European Championship 2025, l’anteprima del prossimo Campionato Europeo di endurance equestre che sabato 31 agosto vedrà ai nastri di partenza cavalieri e amazzoni in rappresentanza di dieci nazioni: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Iraq, Italia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera.

L’idea di rilanciare l’Umbria e Castiglione del Lago come capitale internazionale dell’endurance e del turismo equestre è nata un anno fa, quando Italia Endurance Asd e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) decisero di proporre alla Federazione Equestre Internazionale (FEI) la candidatura di Castiglione del Lago a sede del Campionato Europeo 2025.

Obiettivo centrato per un grande evento internazionale di cui, sempre a Castiglione del Lago, si sta per svolgere il Test Event. L’ex aeroporto Eleuteri fungerà da punto di partenza e di arrivo di un tracciato di gara che, su distanze variabili, si snoderà interamente all’interno del comune di Castiglione del Lago, un percorso già molto apprezzato per la qualità dei fondi e la morbida altimetria che lo rendono una delle location più adatte ad ospitare competizioni di endurance di altissimo livello.

Nello stesso palcoscenico che l’anno scorso ha ospitato i Campionati Italiani open di tutte le categorie e che il prossimo anno accoglierà il campionato europeo, sabato 31 agosto si disputeranno le competizioni in tre diverse categorie: la CEI3* sulla distanza massima di 160 km, che varrà da vero test event per il 2025, a cui si aggiungeranno la CEI2* su un percorso di 120 km e la CEI* sui 101 km.

Il Test Event del 31 agosto è considerata una prova generale non soltanto per gli atleti in gara, che avranno la possibilità di testare il tracciato di gara, ma anche per il Comitato organizzatore, che ha lavorato per garantire un percorso più funzionale e sicuro per tutti. Ma soprattutto sostenibili.

Tutti gli interventi realizzati sul percorso, infatti, (in collaborazione con enti e partner pubblici e privati Comune di Castiglione del Lago, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Umbria, l’AFOR Agenzia Forestale Regionale Umbria e Umbraflor), sono finalizzati a ridurre l’impatto ambientale e al termine dell’evento resteranno a beneficio di tutta la collettività per valorizzare l’intero territorio e promuovere al meglio l’immagine dell’Umbria. L’endurance equestre diventa così sport sostenibile nel rispetto del cavallo e della natura e come volano di crescita e di promozione dei territori che ospitano grandi eventi.