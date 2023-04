Home > Askanews > A Catania 25 fermi per traffico di esseri umani A Catania 25 fermi per traffico di esseri umani

Catania 26 apr. (askanews) – La Polizia di Catania ha fermato 25 persone con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In queste immagini una delle vittime, col giubbotto rosso, al Terminal bus Catania centro di via D’Amico, mentre viene fatta salire su un autobus diretto a Torino dopo uno scambio di soldi. Secondo gli inquirenti l’organizzazione contattava i migranti direttamente in Africa, principalmente Costa D’Avorio, Mali, Marocco, Libia e si faceva pagare fino a oltre 1.000 euro per accompagnarli nel paese europeo scelto. Erano divisi in diverse cellule in tutto il Paese, principalmente impegnate nel portare i migranti oltre il confine italiano.

Catania 26 apr. (askanews) - La Polizia di Catania ha fermato 25 persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In queste immagini una delle vittime, col giubbotto rosso, al Terminal bus Catania centro di via D'Amico, mentre viene...