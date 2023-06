A Cesena un evento benefico speciale: Rockin'1000 for Romagna

Cesena, 30 giu. (askanews) – Dopo aver suonato a San Paolo, Madrid, Parigi e Francoforte, i Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, annunciano un nuovo concerto con i 1000 musicisti in programma sabato 29 luglio presso lo stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena.

L’evento, divenuto un fenomeno globale, che ha portato i Foo Fighters a Cesena, torna dove tutto è cominciato per un’occasione particolarmente speciale, volto a sostenere le popolazioni e le province di Forlì-Cesena e Ravenna, così duramente colpite dalle alluvioni dello scorso maggio. La nuova tappa ha quindi un significato profondo, che parte dall’aiuto concreto alla propria terra, per arrivare al lancio di un grande segnale di ripartenza e una festa per coloro vivono nel territorio e lo riempiono di vitalità e solarità. Il logo, realizzato da Marta Biasi e Paolo Proserpio, è un richiamo a quello di Woodstock, rivisitato con un gallo, simbolo e rappresentazione iconografica della tradizione contadina della Romagna.

“Sono passati sette anni dal nostro debutto allo stadio di Cesena, abbiamo deciso che questa fosse l’occasione migliore “per tornare a casa”, dopo aver fatto il giro del mondo, suonando davanti a decine di migliaia di persone. L’alluvione ci ha colpiti profondamente, la nostra sede è finita sott’acqua e il legame con il territorio è sempre molto forte e vivo. Dopo aver coadiuvato il coordinamento dei volontari attraverso la creazione del servizio volontarisos.it, che ha permesso la gestione di oltre 50 mila persone, abbiamo voluto lanciare questo evento di raccolta fondi. Un secondo obiettivo è anche la comnunicazione di un segnale di ripartenza: vogliamo mostrare come la Romagna non sia più in ginocchio, ma al contrario, una terra che si è rimessa in carreggiata, pronta ad accogliere milioni di turisti con i servizi ed il sorriso di sempre.” – dichiara Fabio Zaffagnini, Fondatore di Rockin’1000.

Un concerto fatto in Romagna, per la Romagna. Due ore di show che ripercorrono i brani che hanno fatto la storia della musica Rock, e una dedica speciale alla natura tenace, viva e partecipativa dei romagnoli, che a migliaia si sono riversati nelle strade per aiutarsi l’un l’altro, durante queste settimane di grande difficoltà.

Biglietti disponibili su sul circuito Vivaticket: https://bit.ly/RomagnaTicket

Rockin’ 1000 permette a qualsiasi musicista o cantante di poter partecipare e prendere parte della rock band più grande al mondo, abbattendo qualunque distanza tra il pubblico e il palco. Iscriversi è semplice e gratuito: dal sito www.rockin1000.com, è necessario compilare un breve form e allegare un video dove si dimostra di sapere suonare e/o cantare. Le candidature vengono esaminate dai Music Guru (insegnanti di musica, responsabili delle diverse sezioni strumentali: voci, batterie, chitarre, bassi e tastiere) e, se accettati, è possibile prenotarsi e partecipare agli eventi in programma nel mondo.