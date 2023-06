A Clearbox AI la Women & Sustainability Fintech Competition

Milano, 26 giu. (askanews) – Oltre duecento le startup che hanno partecipato alla Women & Sustainability Fintech Competition, la competizione per startup che seleziona le realtà più promettenti in ambito fintech, connotate da team imprenditoriali a prevalenza femminile e dall’attenzione verso tematiche ESG. Un’iniziativa promossa da Mastercard e da IAG, Italian Angels for Growth: protagonista del venture capital italiano, e connettore dei principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, con oltre 500 business angels che si sono avvicendati nel suo network investendo nella crescita di startup innovative.

Managing Director di IAG è Leonardo Giagnoni: “In Italia siamo uno dei maggiori investitori in tema di startup. IAG rappresenta un modello statunitense che è stato portato in Italia 16 anni fa dando inizio ad una graduale crescita. Abbiamo investito in circa 100 progetti, radunando circa 500 business angels”.

Un network che offre alle startup gli strumenti utili per una crescita rapida e che aiuta le grandi aziende a trovare le startup più smart per i loro bisogni di innovazione. “Il nostro progetto principale è quello di posizionamento, ovvero posizionarsi da zero, da quando nasce l’idea dell’imprenditore a quando questo si inizia ad interfacciare con i fondi istituzionali. Dobbiamo ridurre la death valley, ovvero quel rischio di insuccesso. Proviamo a divulgare l’idea che le start up siano economia reale e posti di lavoro”, conclude il Managing Director di IAG, Leonardo Giagnoni.

La cerimonia di premiazione di Women & Sustainability Fintech competition, si è tenuta al Mastercard Innovation Forum 2023 a Milano, e ha visto il successo di Clearbox AI, startup torinese nata con la missione di abolire i bias relativi a genere, etnia e stato sociale che influenzano gli algoritmi di intelligenza Artificiale.

Shalini Kurapati, di Clearbox AI, start-up vincitrice della Women & Sustainability Fintech competition, ha dichiarato: “Tramite il nostro algoritmo creiamo dati sintetici che hanno le stesse caratteristiche di dati reali, ma in questo modo non invadiamo la privacy di nessuno. Il secondo vantaggio dei dati sintetici è quello di riuscire a creare dei modelli più efficienti”.

Quella di quest’anno è stata la seconda edizione della competizione, e ha confermato il successo della prima. Oltre alla selezione dei dieci progetti più interessanti, ha infatti permesso ai founder di questi progetti innovativi di incontrare i referenti di Mastercard e discutere di concrete opportunità di collaborazione, gettando le basi per potenziali sinergie di business.