A Como una multa per i genitori che vanno a prendere i figli tardi al nido

Chi tarda paga, poco da fare, a Como ci sarà una multa per genitori che vanno a prendere i figli tardi al nido, con il comune che vara in commissione consiliare un regolamento che fa discutere e che divide. Regolamento che recita: “Dopo quattro ritardi mensili in entrata e o in uscita, anche non consecutivi, sarà applicata la sanzione di 50 euro per violazione della presente disposizione di regolamento”.

Multa ai genitori che arrivano dai figli tardi

Insomma, i genitori che si presentano al nido a portare o a riprendere i propri bimbi in ritardo sono avvertiti, dovranno pagare e al secondo ritardo non giustificato si potrebbe arrivare alla non accoglienza del bambino. A quella o alla sospensione del servizio il giorno successivo. Il nuovo regolamento dei Servizi per la prima infanzia del Comune di Como è decisamente “teutonico” e le sue ultime modifiche sono state discusse ieri dalla commissione consiliare. Da un lato dunque c’è la pessima abitudine di alcuni genitori di non presentarsi puntuali fuori da scuola, dall’altro c’è un comune “draconiano”. La prima circostanza, è un dato, obbliga il personale dei nidi a fermarsi oltre l’orario lavorativo, perciò il prossimo consiglio comunale cittadino dovrà valutare in merito.

I commenti della consigliera e sui social

I commenti non sono mancati: sui social ha scritto la consigliera Barbara Minghetti: “Chi multa gli amministratori che non risolvono i problemi di traffico che creano ritardo ai genitori?“. E alcuni cittadini si sono accodati: “Ci sarebbe molto da dire di un’amministrazione che imposta il suo rapporto con i cittadini, in tutti i campi, in termini di colpa e di pena”. E la chiosa: “Siamo diventati tutti bambini da ri-educare e da sanzionare. Mancano solo la verga e la gogna pubblica“.