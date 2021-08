A Corinaldo il Festival della Danza Urbana: borgo e corpo

Roma, 16 ago. (askanews) – Settima edizione per il Festival di Danza Urbana di Corinaldo, una delle tante manifestazioni culturali dell’estate marchigiana: qui in provincia di Ancona, Borgo più bello d’Italia nel 2007, è tutta la città che si fa teatro dal 20 al 22 agosto.

La direttrice artistica, Patrizia Salvatori: “A un certo punto non si capisce più se sono i corpi a influenzare i luoghi o viceversa. Per me questa è l’idea del borgo.

Specie nel caso di Corinaldo che è un borgo di rara bellezza”.

Quattro compagnie, 50 performer, eccellenze del territorio, un invito rivolto alla comunità che si apre all’intero paesaggio. Una conferenza danzata, diverse performance che radunano artisti della scena nazionale e internazionale.

Salvatori: “Delle volte il teatro sembra elitario, sembra di nicchia. Invece il corpo che abita quel luogo è un corpo di tutti i giorni, quello dell’artista sublima un’idea, un’emozione”.