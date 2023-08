A Cuba inondazioni per la tempesta Idalia, che punta sulla Florida

A Cuba inondazioni per la tempesta Idalia, che punta sulla Florida

Batabanò (Cuba), 29 ago. (askanews) – Inondazioni e almeno 8000 persone evacuate a Cuba per le forti piogge: a Batabanò, sulla costa Sud dell’isola caraibica in corrispondenza dell’Avana, gli abitanti si aggirano nelle strade della città trasformata in un grande lago dopo il passaggio della tempesta tropicale Idalia. Secondo i meteorologi la tempesta si sta rafforzando mentre punta a Nord, verso le coste dello stato americano della Florida, dove dovrebbe arrivare nella mattinata del 30 agosto, con una potenza a quel punto molto maggiore, di “grande uragano”. La autorità della Florida hanno annunciato evacuazioni sulla costa occidentale dello stato.