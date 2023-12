A Cuneo fino a marzo “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori della Santa Casa di Loreto”

Da Loreto a Cuneo nel segno dell’arte. È questo il filo che legherà le due città nel corso dei prossimi mesi, grazie ad una nuova mostra ospitata dal Complesso Monumentale di San Francesco nella città piemontese. “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori della Santa Casa di Loreto” è infatti il nuovo progetto espositivo che permetterà al pubblico di ammirare nove capolavori dei due pittori italiani del cinquecento, provenienti dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto. La mostra, organizzata in collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, presieduta da Ezio Raviola, e Intesa Sanpaolo, la banca guidata da Carlo Messina, costituisce la seconda iniziativa tra le due istituzioni, dopo che lo scorso anno, sempre congiuntamente, avevano realizzato a Cuneo l’esposizione “I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese”, che conclusasi lo scorso aprile aveva fatto registrare un grande successo di pubblico, con oltre 30mila visitatori. La mostra, che durerà fino a domenica 17 marzo 2024, sarà inoltre affiancata nei prossimi mesi da numerose iniziative collaterali per avvicinare il pubblico attraverso appuntamenti nei diversi comuni della provincia e progetti dedicati ai bambini, così da portare l’arte in tutto il cuneese.