"A cuore aperto" è l'album di debutto della band P.A.O

Milano, 13 mar. (askanews) – Martedì 21 marzo esce su tutte le piattaforme digitali “A Cuore Aperto” (O’Disc), l’album di debutto della band P.A.O. nata dall’incontro tra il cantautore e chitarrista Antonio Pignatiello e il batterista Gianfilippo Invincibile.

Una raccolta composta da 9 brani in cui la poesia si fonde ai suoni elettrici e all’urgenza espressiva di raccontare le difficoltà e le tensioni del nostro tempo.

Canzoni ricche di metafore evocative e richiami letterari (Eugenio Montale, Umberto Saba, Zygmunt Bauman) per un viaggio introspettivo che mette in luce le fragilità, le paure e le insicurezze dell’uomo contemporaneo. Nel brano “Futuro Matematico”, live nel video, si affronta il tema dell’illusione del controllo, affidato a logiche virtuali e algoritmi per trovare affinità umane, per poi scoprire che il calcolo matematico dell’amore non basta a catturare l’imprevedibilità e la profondità delle emozioni. Al centro della narrazione c’è il richiamo al “mondo liquido” di Zygmunt Bauman, in cui le certezze si dissolvono, e il desiderio di trovare un “varco” – una via di uscita – come evocato dalla poetica di Eugenio Montale.

Tutti i testi e le musiche sono firmati da Antonio Pignatiello, la produzione artistica è curata da Filippo Gatti, la registrazione da Griffin Alan Rodriguez (bassista della band Beirut). L’album è stato mixato da Cesare “Mac” Petricich (Negrita), il mastering eseguito da Mauri Mines e Cesare “Mac” Petricich. La copertina dell’album è stata creata da Federico Lopapa.

L’album “A Cuore Aperto” come afferma Antonio Pignatiello “è un viaggio senza inganni, un dialogo tra sogni e contraddizioni, dove ogni nota è pulsazione, ogni parola è respiro, ogni suono è verità, perché la musica come la vita, deve restare viva.

Il disco si muove tra opposti che si sfiorano e si confondono: città e campagna, estate e inverno, elettrico e acustico, realtà e virtuale. Un viaggio nel tema del doppio, tra le identità smarrite di Pessoa, le ambiguità di Pirandello e le riflessioni di Tabucchi sul tempo e sull’altrove. “A Cuore Aperto” è anche un elogio della lentezza e delle imperfezioni, un invito a fermarsi, ad ascoltare il battito delle cose, a ritrovare nella loro fragilità una bellezza autentica.

P.A.O giovedì 3 Aprile salirà sul palco del Wishlist, in Via dei Volsci 126 B a Roma, per presentare in anteprima il suo album di debutto “A cuore Aperto”.