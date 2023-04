Home > Askanews > A Disneyland Paris arrivano i "Guardiani della Galassia Volume 3" A Disneyland Paris arrivano i "Guardiani della Galassia Volume 3"

Milano, 24 apr. (askanews) – Una anteprima europea in grande stile per i “Guardiani della Galassia volume 3”. Per celebrare l’uscita del film Marvel Studios il cast di stelle hollywoodiane si è dato appuntamento a Disneyland Paris. Presenti tra gli altri il regista James Gunn, gli attori Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, e Vin Diesel. La serata di gala si è tenuta negli spazi di Disneyland Paris dedicati ai supereroi, il Marvel Avengers Campus, dove i fan possono divertirsi con le attrazioni immersive “Spider-man W:E:B Adventure” e “Avengers ensemble”. Con l’arrivo nei cinema del nuovo capitolo dei “Guardiani della galassia”, per un periodo limitato, grandi e piccini a Disneyland Paris possono divertirsi con giochi, animazioni e cibo a tema della trilogia galattica. Il film sarà nei cinema italiani dal 3 maggio. Inviati del 24/04/23 18:39 — Audio – A Disneyland Paris arrivano i “Guardiani della Galassia Volume 3” 00:00:00:00 20230424_video_18385655 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00

