A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen

Parigi, 30 mar. (askanews) – Disneyland Paris ha celebrato la trasformazione del suo secondo Parco in Disney Adventure World, con un esclusivo evento inaugurale presentato dal partner Visa. La cerimonia, al di là dei discorsi ufficiali, ha visto l’alternarsi di performance artistiche che hanno reso omaggio alle storie Disney più amate fondendo musica e danza davanti ai principali media internazionali. Punto focale della trasformazione è l’attesissimo World of Frozen. Il Regno di Arendelle ricreato a grandezza naturale include: una nuova attrazione per famiglie, uno spettacolo diurno e incontri regali con Anna ed Elsa. L’esperienza è completata da una accogliente taverna e boutiques a tema.Durante l’evento Natacha Rafalski Presidente di Disneyland Paris ha dichiarato: “Con Disney Adventure World, non stiamo solo svelando un secondo Parco reinventato a Disneyland Paris ma stiamo aprendo la porta a una nuova era. Un’era in cui i nostri ospiti camminano direttamente nel cuore delle storie che amano”.A queste parole si sono aggiunte quelle di Thomas Mazloum, Chairman di Disney Experiences: “Continuiamo a espandere Disneyland Paris con ambizione e determinazione. La trasformazione del nostro secondo Parco riflette il meglio di ciò che Disney rappresenta: un’immaginazione senza confini che unisce le persone”.Anche Josh D’Amaro, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company, ha voluto sottolineare l’importanza del progetto: “Poche storie hanno avuto una risonanza mondiale tra i fan come Frozen. Dal grande schermo ai nostri Parchi, alle crociere e oltre, il suo impatto continua a crescere, e con World of Frozen e Disney Adventure World, stiamo offrendo agli ospiti di Disneyland Paris l’opportunità di vivere quella storia in modi del tutto nuovi”.Il momento inaugurale ha visto la partecipazione di Rapunzel e Flynn, che hanno reso omaggio alla nuova attrazione Raiponce Tangled Spin situata lungo Adventure Way, seguita dalla performance della cantante Santa. L’artista ha eseguito “Into the Unknown” al pianoforte di ghiaccio prima di essere raggiunta sul palco dalla piccola Lou, 11 anni. Questo duetto sulle note di “Do You Want to Build a Snowman?”, realizzato in collaborazione con Make-A-Wish France e arricchito dalla presenza dell’animatronics di Olaf, ha segnato lo storico traguardo dei 25.000 desideri esauditi a Disneyland Paris dal 1992. La serata si è chiusa sulle note di ‘Let It Go’, con il villaggio di Arendelle e Adventure Bay illuminati da uno spettacolare gioco di fuochi d’artificio. Un parterre eccezionale di personalità ha preso parte alle celebrazioni e alle anteprime esclusive, riunendo icone del cinema, della moda, dello sport e del mondo digitale. Tra gli ospiti illustri figuravano Isabelle Huppert, Penélope Cruz, il designer Christian Louboutin, Sébastien Meyer e Aranaud Vaillant di Coperni, gli attori Lucas Bravo e Camille Razat. Presenti anche Teyana Taylor, premiata ai Golden Globe 2026, l’ex Spice Girl Emma Bunton e leggende dello sport come Andrés Iniesta, Wayne Rooney e Olivier Giroud. Per l’Italia, hanno partecipato all’evento Costanza Caracciolo e Christian Vieri, insieme ai più influenti content creator e ai principali media nazionali, testimoniando in prima persona l’inizio di questo nuovo capitolo per Disneyland Paris. All’evento erano presenti anche le menti creative di Frozen 3, riunite per rappresentare il prossimo capitolo della franchise. Il team pluripremiato include Jared Bush, Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, Jennifer Lee, sceneggiatrice e regista dei precedenti film della saga, Trent Correy, che affiancherà Lee alla regia di Frozen 3, e i compositori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, già autori dei successi musicali originali. Venerdì 27 marzo 2026, invece, Disneyland Paris ha riunito personalità illustri, funzionari pubblici e la leadership di The Walt Disney Company per un evento volto a sottolineare il suo ruolo chiave nel turismo francese ed europeo. L’evento ha confermato il primato di Disneyland Paris come prima destinazione turistica d’Europa. Dalla sua apertura nel 1992, il Resort ha accolto oltre 445 milioni di visite, arrivando a generare da solo il 6,1% delle entrate turistiche totali della Francia. L’investimento di 2 miliardi di euro annunciato nel 2018 per Disney Adventure World ha portato all’ingresso di oltre 1.000 Cast Members (Dipendenti Disney) nell’avventura con quasi 400 fornitori che hanno contribuito al progetto.