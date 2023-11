A Disneyland Paris luci, droni e magie con "Disney Symphony of Colours"

A Disneyland Paris luci, droni e magie con "Disney Symphony of Colours"

Roma, 21 nov. (askanews) – Dall’8 gennaio a Disneyland Paris arriva “Disney Symphony of Colours”, un programma ispirato alla citazione di Peter Pan, “Sogna la tua vita a colori, è il segreto della felicità”. La prima novità è l’Electrical Sky Parade, una sequenza con giochi di luce, proiezioni, fontane colorate e una coreografia di droni che sfileranno sotto forma di carri illuminati di notte sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

“Sarà emozionante – spiega Mabrouk Reguigui, show director a Disneyland Paris – ci riporterà indietro nel tempo alla Main Street Electrical Parade del 1992, gli renderà omaggio. Musica, fontane, laser, 500 droni in cielo, uno spettacolo di otto minuti che stupirà tutti gli ospiti”.

Dal 10 febbraio 2024 andrà poi in scena il nuovo spettacolo diurno “A Million Splashes of Colour” che omaggia i film d’animazione di Disney Animation e Pixar, classici e recenti, da Topolino ad Asha, protagonista del nuovo cartoon “Wish” con carri coloratissimi e nuovi costumi sgargianti.

Dana I. Harrel, Executive Creative Director di Disneyland Paris: “Celebreremo la magia della creazione. L’arte, la musica e le parole, mettendole insieme con una musica e una danza incredibili e celebriamo come tutto inizia con una pagina bianca. Tutto ciò che è colorato prende vita se ci si mette davvero tanta creatività. Avremo canzoni originali, ma celebreremo anche alcuni dei nostri meravigliosi personaggi come Timon, Vaiana, Mirabelle. Saremo in grado di immergere tutti nel divertimento e nella danza. Sarà davvero una grande festa ogni giorno”.

Entrambi gli spettacoli resteranno fino al 30 settembre 2024. Inoltre, dal 10 febbraio, l’area di Main Street, U.S.A., avrà nuovi addobbi e decorazioni, tra grandi fiori colorati e 50 personaggi Disney e Pixar, il tutto ispirato all’Art Nouveau e al mondo di Trilli. Un modo per “risvegliare l’inverno” portando luce e magia nei mesi più bui dell’anno.