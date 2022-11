A Doha battesimo di MSC World Europa, la nave più green al mondo

Doha, 15 nov. (askanews) - Si chiama MSC World Europa è la nuova ammiraglia del gruppo MSC Crociere. La cerimonia di battesimo di questo gigante dei mari si è tenuta a Doha in Qatar a pochi giorni dal fischio di inizio dei Mondiali di Calcio. "Con la presente chiamo questa nave MSC World Europa...

“Con la presente chiamo questa nave MSC World Europa. Che Dio benedica la MSC World Europa e tutti coloro che viaggiano con lei. E che Doha sia il suo porto di scalo preferito”, ha detto la madrina Hind bint Hamad bin Khalifa Al Thani, regina del Paese e vicepresidente e ceo di Qatar Fondation.

La nave ha dei numeri impressionati, come racconta Leonardo Massa Country Manager Italia di MSC Crociere: “Nuova ammiraglia di MSC Crocere, 212 mila tonnellate di stazza, oltre 2.600 camere per quasi 6 mila ospiti e quasi 2 mila persone di equipaggio, una vera e propria città galleggiante che opererà negli Emirati Arabi nel periodo invernale fino a fine marzo e poi verrà posizionata in Italia e nel Mediterraneo occidentale”.

Una metropoli ultramoderna in mare che rappresenta il futuro del settore crocieristico, ma soprattutto si tratta della nave “green” più avanzata al mondo: è alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato.

“Parlando di sostenibilità penso sempre a due binari paralleli la capacità delle aziende di investire in sostenibilità e l’innovazione tecnologica disponibile. Questa è la prima nave della flotta MSC a gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile col minor impatto ambientale ma l’innovazione a quello, per l’efficientamento energetico, la gestione delle acque reflue e tutto quello che riguarda l’impatto ambientale che gli ospiti possono avere”.

Al battesimo la performance di Matteo Bocelli e di artisti locali, proiezioni di video-mapping, spettacoli di droni e fuochi d’artificio. La nave, insieme ad altre due della flotta, farà da hotel per ospitare i tifosi ai mondiali.