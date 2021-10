A Doha per i talebani incontri con rappresentanti dell’UE

Milano, 12 ott. (askanews) – “Incontri con rappresentanti dell’UE e di altri paesi” ha annunciato Amir Khan Muttaqi, ministro degli Esteri ad interim dei talebani, in una conferenza nella capitale del Qatar, sottolineando di cercare relazioni positive con il mondo intero. Dunque un nuovo incontro, dopo quello che si è svolto sempre a Doha nel week end. E includerà anche rappresentanti degli Stati Uniti, ha affermato dall’UE Nabila Massrali, senza specificare il numero o le funzioni dei delegati europei.

Il tutto mentre fervono gli sforzi diplomatici in sede G20 sull’Afghanistan, presieduto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Oggi il gran giorno. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un pacchetto di sostegno per gli aghani da 1 miliardo di euro in aiuti umanitari. A livello di leader spicca l’assenza della Russia che è oggi rappresentata da un vice ministro degli Esteri.